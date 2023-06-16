عضو مجلس الشيوخ : حديث الرئيس السيسى عن أزمة الدولار ساهم في انضباط سوق الصرف

أشاد النائب مصطفي سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بتدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت الدولار، لافتا إلى أن مجتمع السماسرة والمضاربين وتجار العملة كانوا يراهنون على انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار مما دفعهم لجمع أكبر قدر ممكن من العملة الدولارية مما تسبب في إحداث حالة من الارتباك والتخبط في السوق.

وأضاف النائب مصطفي سالمان ، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الماضية لمواجهة تأثير سعر صرف الدولار السلبي على المواطنين، مع تحفيز الوعاء الدولاري في مصر، بحسب ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.

مصطفي سالمان: حديث الرئيس عن أزمة الدولار ساهمت في انضباط سوق الصرف

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تثبيت سعر الدولار يعتبر أمن قومي وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حسمت الجدل في هذا الأمر، وقطع الطريق على تجار العملة، و سيساهم في انضباط سوق الصرف في مصر".

وتابع عضو مجلس الشيوخ ، قيمة الدولار أقل بكثير من 31 جنيها، وكل هذه الأسعار من باب المضاربات، وأثروا على السوق، لافتا إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضا خلال الأيام القادمة بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم تعويم الجنيه مرة أخرى.

كما أكد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، ان الجهاز التنفيذي للدولة يقوم بعدة أدوار يأتي على رأسها التدخل في أوقات الأزمات الكبرى لضخ سلع وأموال بالعملات الأجنبية في الأسواق لضبط الأسعار والحيلولة دون مزيد من التضخم.