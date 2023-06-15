الحوار الوطني.. صحة الشيوخ تطالب بتحسين أحوال الأطباء في مصر

طالب علي مهران، رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ بتحسين أحوال الأطباء في مصر، مشيرًا إلى أن الطبيب هو جوهر العملية الصحية، مشيرا إلى أن مصر بها 120 ألف طبيب منهم 11 ألف استقالوا خلال الفترة الأخيرة، وألفي طبيب لم يتسلموا تكليفهم، لذلك يجب العمل على النهوض بأحوال الأطباء.

وقال مهران خلال كلمته في جلسة الرعاية الصحية إن مصر شهدت تطور كبير في تقديم الخدمات الصحية، فزاد عدد المستشفيات على مستوى جميع المحافظات، وزاد عدد أسرة العناية المركزة إلى 120 ألف سرير ومع ذلك فهو مازال أقل من المعدل العالمي.

وأكد مهران، أن منظومة الصحة في مصر استطاعت تقديم العديد من الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية استطاعت علاج مليون و650 حالة ضمن قوائم الانتظار، فضلا عن توقيع الكشف على 80 مليون مواطن، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الإنجازات.

ولفت مهران إلى أن تطوير المنظومة الصحية في مصر يحتاج للعمل على محورين المحور الأول هو تعميم نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن من يذهب إلى المحافظات التي تم تنفيذ التأمين الصحي الشامل بها يلمس مدى تغير مستوى تقديم الخدمة ويملس حالة الرضا عند المواطنين وعند الأطباء.

وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ ضرورة توحيد اللوائح في المستشفيات، فلا يمكن أن يكون لكل مستشفيات لائحة، موضحا أنه في حال تنفيذها ستؤدي إلى طفرة في المنظومة الصحية.