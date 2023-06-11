استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأحد، عادل علييف الوكيل الاول لرئيس المجلس الوطني الاذربيجاني والوفد المرافق له.



وفي مستهل اللقاء ، رحب "المستشار عبد الرازق" بالوفد الأذري في القاهرة، مؤكدا أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الجانبين، ويعمل على توطيد أطر التعاون الثنائي لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

رئيس الشيوخ يستقبل وكيل رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني

وخلال اللقاء، أعرب "عادل عليف" عن سعادته لحسن استقباله في مصر، مشيدا بالمستوى الذى وصلته علاقات التعاون ، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين، وكان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أذربيجان، تؤكد عمق وقوة هذه العلاقات ، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات.

رئيس الشيوخ يستقبل وكيل رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني

وأشاد علييف بموقف مصر الداعم لاذبيجان و حقها في الدفاع عن أراضيها و توقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا.

من جانبه ، هنأ "المستشار عبد الرازق" بمرور ١٠٠ عام على ميلاد الزعيم القومي الاذربيجاني حيدر علييف، مؤكدا أن مصر دائما تقف بجانب كل من شأنه حماية الأمن والسلم الدوليين و خصوصا عندما يتعلق الأمر بدولة صديقة مثل أذربيجان، مشيدا بدور أذربيجان الداعم لمصر من قضية مياة النيل.

رئيس الشيوخ يستقبل وكيل رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني

وتطرق اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية ومن الجانب الأذري السيد عابدين فرز علييف محافظ ابشرون ، الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية اذربيجان بالقاهرة.

رئيس الشيوخ يستقبل وكيل رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني



