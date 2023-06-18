إنقاذ 127 شخصًا بعد اندلاع حريق ضخم على متن عبارة (فيديو)

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، إنقاذ 127 شخصًا كانوا على متن عبارة قبالة جزيرة "بانجلاو" اندلع بها حريق ضخم في وقت مبكر من اليوم.

وقالت السلطات الفلبينية - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم إنقاذ 65 راكبا و62 من أفراد طاقم العبارة "إم في إسبرانزا ستار" التابعة لشركة "شيبينج لاينز" ونقلهم بأمان إلى الشاطئ عبر قوارب الإنقاذ، مشيرة إلى أن بعضهم تمكن من السباحة والوصول إلى الشاطئ.

محاولة إخماد الحريق

بدوره، قال رئيس إدارة الكوارث في مقاطعة "بوهول" أنتوني داماليريو إن النيران اشتعلت بالعبارة قبالة جزيرة "بانجلاو" التي تعد وجهة سياحية شهيرة.

وأضاف داماليريو أن السلطات لم تحدد بعد سبب اندلاع الحريق، مرجحا أنه بدأ في غرفة المحرك.

وأرسلت السلطات سفينة لإنقاذ الركاب ومحاولة إخماد النيران، بحسب خفر السواحل.

وذكر خفر السواحل أن النيران اشتعلت في السفينة (إم/في إسبيرانزا ستار) فجر الأحد عقب تحركها من مقاطعة سيكويجور في طريقها لمقاطعة بوهول وسط الفلبين.

ولم تذكر السلطات ما إذا كان هناك ضحايا إزاء الحريق الضخم الذي اندلع في العبارة.

ومن المقرر أن يبدأ خفر السواحل الفلبيني ومكتب الحماية من الحرائق وهيئة الصناعة البحرية تحقيقا رسميًا للوقوع على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

وكانت العبارة "إم في إسبرانزا ستار" في طريقها من مقاطعة "سيكويجور" إلى مقاطعة "بوهول" وسط الفلبين عندما اشتعلت بها النيران.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة نشرها خفر السواحل ألسنة لهب ودخانا أسود يتصاعد من طابقين في أحد طرفي العبارة، بينما استخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لمحاولة إخماد الحريق.

وأمكن مشاهدة قارب صيد وسفينة أخرى في مكان قريب.

لم يشاهد أي من الركاب، البالغ عددهم 65، وأفراد الطاقم، البالغ عددهم 55 فردا، على متن العبارة المحترقة وفقا لصور خفر السواحل.

وتشيع حوادث البحر في أرخبيل الفلبين بسبب العواصف المتكررة، بالإضافة لعدم صيانة السفن، والاكتظاظ، والتطبيق السيء لقواعد السلامة، خاصة في المقاطعات النائية.

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