استقبال 36.4 مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية

ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال 36 مليونًا و464 ألف زيارة من السيدات، لتلقى خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها فى شهر يوليو عام 2019.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أن إجمالى عدد الزيارات تنقسم إلى 19 مليوناً و658 ألفاً و448 زيارة لأول مرة، و9 ملايين و247 ألفاً و592 زيارة دورية، و7 ملايين، و557 ألفاً و967 زيارة عارضة.

ودعا «عبدالغفار» السيدات إلى الاطمئنان الدورى على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التى تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدًا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدى يساهم فى تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التى توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وذكر «عبدالغفار» أن 548 ألفًا و126 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم عرض ومناقشة 29 ألفاً و331 حالة من خلال لجنة الـ(MDT) متعددة التخصصات فى مجال الأورام، ضمن المبادرة، وذلك لاتخاذ قرار العلاج الموحد، مشيرًا إلى أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدى، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات فى 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان.