حبس ديلر الحشيش بالمطرية على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، هاتفي محمول بقصد ترويجها.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كانت تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، يقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال وجوده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام وهاتفي محمول.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

في سياق آخر، قررت نيابة روض الفرج، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل أحد المطاعم بمنطقة روض الفرج، دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.