حبس شخصين بتهمة حيازة الحشيش بالاسماعيلية

قررت نيابة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات،بتهمة ضبطهما وبحوزتهما كميات من مخدر الحشيش، والهيدرو، خلال حملة أمنية بنطاق المركز.

تفاصيل حبس متهمان بتهمة حيازة الحشيش

كان البداية بتلقي قطاع الأمن العام بالإسماعيلية، بتمكن من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال استقلاله سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة المركز، وبحوزته، "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما، وهاتف محمول".

وتمكنت إدارة مباحث فايد من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجراما، وهاتف محمول.

وبمواجهه المتهمين اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و250 ألف جنيه.

تفاصيل تخلص شاب من والدته بالدقهلية

كما لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها حتفها ، وذلك بعدما اقدم نجلها على ذبحها داخل منزلها بمدينة المنزلة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل منزلها بمنطقة كوبري الصنايع.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليها تدعى نرجس السيد محمد 58 سنة، وتبين أن وراء الواقعة نجلها ويدعى محمد ك.م.ع. 33 سنة، مريض نفسي.

وبينت التحريات؛ أن الابن مصاب بحالة نفسية وهلاوس، وتدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة، وكان دائم التشاجر مع والدته، حتى تخلص منها وعثر عليها ملقاة على الأرض بمنزلها وبها جرح ذبحي في رقبتها.

وتم ضبط المتهم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، نفذت السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية، حكم الإعدام ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف، صباح اليوم الأربعاء.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت حراسة أمنية مشددة، وحضرت أسرة المتهم لاستلام جثمانه من المشرحة بعد انتهاء الإجراءات اللازمة