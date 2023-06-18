أوكرانيا تعلن تدمير مخزن ذخيرة في خيرسون

تستمر العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، وسط مقاومة شديدة من كييف ومحاولاتها لإسترجاع أراضيها التي فرضت موسكو سيطرتها عليها.

وفي آخر التطورات، قال سيرهي براتشوك‭‭ ‬‬المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، اليوم الأحد،‭‭ ‬‬إن قوات أوكرانيا دمرت مخزن ذخيرة "مهما" بالقرب من مدينة هينيتشيسك الساحلية في منطقة خيرسون جنوب البلاد.

وأضاف براتشوك في رسالة بالفيديو صباح الأحد: "قواتنا المسلحة وجهت ضربة قوية في الصباح، وضربة مدوية جدا، في قرية ريكوف في منطقة هينيتشيسك في المنطقة المحتلة مؤقتا بمنطقة خيرسون".

وأردف: "كان هناك مخزن ذخيرة مهم جدا، تم تدميره".

دخان كثيف وأصوات انفجارات

ونشرت وسائل الإعلام في أوكرانيا مقاطع فيديو تظهر تصاعد عمود دخان كثيف في السماء مع دوي أصوات انفجارات.

وتقع ريكوف على بعد نحو 20 كيلومترا من هينيتشيسك، المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا، وسيطرت عليها روسيا في فبراير 2022.

من جهتها، أعلنت القيادة الجوية الأوكرانية إسقاط طائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز Ka-52 و 4 طائرات مسيرة من طراز شاهد الإيرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية

وقالت القيادة: نفذ سلاح الجو الأوكراني سلسلة غارات جوية (20 غارة) استهدفت مواقع القوات الروسية، مضيفة أن خطر محتمل لهجمات صاروخية روسية على منطاق دونيتسك وزابوريجيا ما زال قائما.

وبدأت أوكرانيا قبل أيام هجوما مضادا طال الحديث عنه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى لاحتدام القتال على الجبهات الأوكرانية وسط مد وجزر في الخسائر والمكاسب لكلا الطرفين المتنازعين.

وفي سياق آخر، يحضر هذا الأسبوع إلى لندن مسؤولون من أكثر من 60 دولة ومئات قادة الشركات العالميّة الكبرى لمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثاني حول إعادة إعمار أوكرانيا، حسب ما أعلنت الحكومة البريطانيّة السبت.

في افتتاح المؤتمر الذي يُعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، يتوجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى المشاركين بالقول خصوصا إنّ "إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا لا تقلّ أهمّية عن استراتيجيّتها العسكريّة" وفقا لبيان أصدره داونينغ ستريت.

وسيشدّد سوناك على أنّ "شجاعة أوكرانيا في ساحة المعركة يجب أن تسير بالتوازي مع رؤية القطاع الخاصّ لمساعدة البلاد على إعادة البناء والتعافي".

ويُلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو.

وتُشارك منظّمات غير حكوميّة في هذا المؤتمر حول إعادة الإعمار وهو الثاني الذي يُنظّم منذ بداية الحرب بعد مؤتمر عُقد السنة المنصرمة في لوغانو بسويسرا.

ومن بين القادة السياسيّين يُتوقّع حضور رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسيّة كاترين كولونا.

بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب قدّر البنك الدولي احتياجات أوكرانيا العاجلة بـ 14 مليار دولار لإصلاح الأضرار الناجمة من المعارك.

لكنّ انتعاش اقتصاد البلاد سيكلّف 441 مليار دولار حسب دراسة حديثة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبّي والحكومة الأوكرانيّة وهو مبلغ يُتوقّع أن يزداد مع استمرار النزاع.

التحدّي في هذا المؤتمر يتمثّل أيضا في حشد القطاع الخاصّ إلى جنب المؤسّسات الماليّة الدوليّة الكبرى.

وتعتزم المملكة المتحدة خلال المؤتمر كشف مبادرات في قطاعي التكنولوجيا والطاقة الخضراء لتسهيل التعاون بين الشركات البريطانيّة والأوكرانيّة.

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