الرئيس الروسي يرحب بالمبادرة الإفريقية لحل الأزمة في أوكرانيا

رحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بالمبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا تقدير روسيا لمساعي إفريقيا لمحاولة حل هذا النزاع.

وأشاد الرئيس الروسي، خلال لقائه وفد الوساطة الإفريقية بشأن الحرب في أوكرانيا، في بطرسبرغ، بموقف الدول الإفريقية من الوضع في أوكرانيا.

كما أعرب بوتين عن احترام روسيا الشديد لموقف إفريقيا المؤيد للتسوية السلمية للنزاعات، وإقامة نظام عالمي أكثر عدلا.

روسيا تقدر مساعي الدول الإفريقية

وقال بوتين، إن «روسيا حريصة على تعزيز اتصالاتها مع إفريقيا، وإن موسكو تقدر مساعي الدول الإفريقية لحل النزاع مع أوكرانيا».

وتابع بوتين أن "روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يرغب في السلام"، مشددًا على ضرورة مراعاة جميع الأطراف حين الحديث عن مخرج للأزمة مع أوكرانيا.

واتهم بوتين السلطة الحالية في كييف بخداع بلاده وتنصلها من اتفاقية مينسك، مؤكدًا أن روسيا اضطرت للاعتراف بجمهوريتي دونباس بعد انسحاب كييف من الاتفاقية.

وقد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء أي مفاوضات مع روسيا قبل أن تسحب الأخيرة قواتها، فيما رحبت الخارجية الروسية بمبادرات السلام المقترحة من بعض الدول لتسوية النزاع مع أوكرانيا، مؤكدة أن بها أفكارا قد تنجح.

ويأتي رفض زيلينسكي للمفاوضات خلال استقباله للوفد الإفريقي الذي قدم إلى العاصمة الأوكرانية للوساطة بين كييف وموسكو، حيث كان الوفد بقيادة رئيسي جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا والسنغال ماكي سال.

وزارت البعثة كييف، الجمعة، وأجرت محادثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وحثته على إنهاء الصراع قبل "ضياع كل شيء".

لكن زيلينسكي أكد مرة أخرى أن بلاده ترفض أي مفاوضات مع روسيا.

ويشارك في مناقشة مبادرة السلام رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما.

وضم الوفد أيضا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

وفي منتصف شهر مايو، أعلن رامافوزا أنه قدم مبادرة السلام الإفريقية إلى رئيسي روسيا وأوكرانيا.

ووفقا له، وافقت كل من موسكو وكييف على قبول مهمة رؤساء هذه الدول.

إلحاق الأذى بمختلف دول العالم

ونيابة عن البعثة، وصف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا هذه المهمة بالتاريخية، موضحا أن الاقتراح يتضمن مفاوضات سلام بالطرق الدبلوماسية، وتهدئة الوضع، واحترام سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وضمانات أمنية لجميع الدول، وضمان تصدير الحبوب والأسمدة.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا، اليوم السبـ، أن وقت بدء المفاوضات وإنهاء الحرب في أوكرانيا قد حان، مشيرًا إلى أن تلك الحرب تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلحاق الأذى بمختلف دول العالم.

وقال رامافوزا: "القارة الإفريقية ممثلة في المفاوضات بسبع دول، ونحن جميعا مقتنعون بأنه يمكننا تقديم مساهمة إيجابية في هذه العملية. نقدم هذه المساهمة بأعمق الاحترام لكلا البلدين، ونحن نحترم مواقفكم".

وأضاف أن أعضاء الوفد مقتنعون بأن "الوقت قد حان للجانبين لبدء المفاوضات وإنهاء هذه الحرب، لأنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلحاق الأذى بمختلف دول العالم".

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