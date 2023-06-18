حقيقة إعلان جهاز التحكم في إظهار وإخفاء اللوحات المعدنية إلكترونيًا عبر التيك توك

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بتوفير (ستارة سوداء كهربائية) يمكن لقائدها التحكم بها لإخفاء أو إظهار اللوحات المعدنية، وذلك بأحد المحلات بالقاهرة.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك" من مقطع فيديو يقوم خلاله القائم على النشر بالترويج لجهاز يتم تثبيته على اللوحات المعدنية للسيارة (ستارة سوداء كهربائية) يمكن لقائدها التحكم به لإخفاء أو إظهار اللوحات المعدنية، وذلك بأحد المحلات بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر وتبين أنه (مالك محل إكسسوارات "من دون ترخيص"– مقيم بالقاهرة).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" أمكن ضبط المتهم، وبتفتيش المحل عُثر على ( 58 قطعة إكسسوار مجهولة المصدر- جهاز بوق "هورن" - عدد 4 جهاز أضواء مبهرة)، ولم يتم العثور على ثمة ستائر إلكترونية.

وبسؤال المتهم قرر أنه قد قام بنشر مقطع الفيديو مُنذ ثلاث سنوات على سبيل الدُعابة وأنه لم يقُم ببيع أية ستائر إلكترونية من قبل.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم لحيازته سلع مجهولة المصدر والغش والتدليس لوجود سلع غير مدون عليها بلد المنشأ وعدم الإعلان على الأسعار، وإدارة منشأة من دون ترخيص.