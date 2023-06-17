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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

د. عبدالسند يمامة مرشحًا لرئاسة الجمهورية

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة، مرشحا لرئاسة الجمهورية

 قرر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وبنسبة تجاوزت %٩٠ اختارت الهيئة العليا لحزب الوفد رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

 اقرأ أيضًا.. د. عبدالسند يمامة: "الإصلاح الاقتصادي خطوة ممكنة وليست مستحيلة"

 بنسبة تجاوزت %٩٠.. الهيئة العليا لحزب الوفد تختار رئيس الحزب لخوض انتخابات الرئاسة:

 الدكتور عبدالسند يمامة يكلف الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام، متحدثًا رسميًا وإعلاميًا للحملة الانتخابية.

 وكلف الدكتور عبدالسند يمامة، الدكتـور ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب متحدثًا رسميًا وإعلاميًا للحملة الانتخابية.

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د. عبدالسند يمامة: "أنا محب للوفد والعمل العام"

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د. عبدالسند يمامة: "لم يكلفني أحد من خارج الحزب بالترشح للرئاسة ولا أقبل بذلك"

 وكان الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد كشف عن اهتمامه بملف الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن لديه مجموعة عمل اقتصادية تعمل على حل الأزمات والمشكلات، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي شئ ممكن وليس مستحيلًا.

 وأشار "يمامة"، خلال حواره مع عدد من القنوات الفضائية، إلى أن يعمل السوق في ملف الاقتصاد بقواعد واحدة من دون أي تمييز لفريق عن الآخرين.

 وأوضح أن الإصلاح يؤدى إلى تقدم الدولة ولكن بشروط وقواعد يحترمها الجميع، مؤكدًا أنه مع احترام مبادئ الإصلاح السياسي ووضعها في سياق مهم سيكون هناك أمل في تخطي الأزمة، موضحًا أن له دور في هذه الفترة ولن يتخاذل في تقديمه.

 وأضاف أن هناك برنامجًا للحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو عبارة عن برنامج إصلاح اقتصادي نعهد به إلى المصريين المتخصصين وهدفه مساندة الدولة بموضوعية وحيادية وبحرية كاملة.

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