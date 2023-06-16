د. عبدالسند يمامة: "أنا محب للوفد والعمل العام"

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه بطبعه شخصية ملتزمة، موضحًا أن اهتمامه بالشأن والعمل العام سبب دخول للعمل السياسي، محبًا للوفد وانضم إلى الحزب عام 2003، وأنه لم يكن يشتاق للانضمام لمجلسي النواب والشيوخ، مبينًا أنه من أسس معهد الدراسات السياسية بالحزب، وأنه محب للوفد ومحب للعمل العام والالتزام به.

د. عبدالسند يمامة: "أنا من أسست معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد"

أوضح أن الإصلاح السياسي هو إعمال الدستور، متابعًا: "شعاري في الانتخابات الرئاسية القادمة هو الحقوق والحريات وسيادة القانون، وهي المبادئ التي أراها مهمة لأي نظام حكم رشيد"، منوهًا بأن ضد منطق "كوتا المرأة" إلا في حالة الضرورة ولمدة مؤقتة، موضحًا أن الدستور يقبل التعديل في هذه النقاط.

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شدد على أنه مع المرأة ويساندها ويدعمها ولا يصح تمييز بعض النساء والعمال والشباب في أي انتخابات أو عمل، وجاء ذلك خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد".