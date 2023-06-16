الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

د. عبدالسند يمامة: "أنا محب للوفد والعمل العام"

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه بطبعه شخصية ملتزمة، موضحًا أن اهتمامه بالشأن والعمل العام سبب دخول للعمل السياسي، محبًا للوفد وانضم إلى الحزب عام 2003، وأنه لم يكن يشتاق للانضمام لمجلسي النواب والشيوخ، مبينًا أنه من أسس معهد الدراسات السياسية بالحزب، وأنه محب للوفد ومحب للعمل العام والالتزام به.

د. عبدالسند يمامة: "أنا من أسست معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد"

txt

د. عبدالسند يمامة: "شخصنة الأمور مبدأ غير مقبول وعلاقتى بأبى شقة وعمرو موسى جيدة"

txt

د. عبدالسند يمامة: الوفد يساند المرأة ويدعمها سياسيا واقتصاديا ولكننى أرفض تمييز "الكوتا"

 

 أوضح أن الإصلاح السياسي هو إعمال الدستور،  متابعًا: "شعاري في الانتخابات الرئاسية القادمة هو الحقوق والحريات وسيادة القانون، وهي المبادئ التي أراها مهمة لأي نظام حكم رشيد"، منوهًا بأن ضد منطق "كوتا المرأة" إلا في حالة الضرورة ولمدة مؤقتة، موضحًا أن الدستور يقبل التعديل في هذه النقاط.

 

اقرأ أيضًا.. د. عبدالسند يمامة: الوفد يساند المرأة ويدعمها سياسيًّا واقتصاديًّا ولكننى أرفض تمييز "الكوتا"

 

 شدد على أنه مع المرأة ويساندها ويدعمها ولا يصح تمييز بعض النساء والعمال والشباب في أي انتخابات أو عمل، وجاء ذلك خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد".

 

مواد متعلقة

د. عبدالسند يمامة: "شخصنة الأمور مبدأ غير مقبول وعلاقتى بالمستشار أبو شقة وعمرو موسى جيدة"

د. عبدالسند يمامة: "الوفد يساند المرأة ويدعمها سياسيًّا واقتصاديًّا ولكننى أرفض تمييز (الكوتا)"

د. عبدالسند يمامة ينتقد صندوق النقد الدولى ويطالب بمزيد من الحرية للإعلام المصري

د. عبدالسند يمامة: "الإصلاح الاقتصادي خطوة ممكنة وليست مستحيلة"

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية .. شديدة على القاهرة الكبرى

عاجل.. د.عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ضيفًا على "صدى البلد" بعد قليل

د. عبدالسند يمامة: "قرار ترشحي سيكون طبقا لـ(لائحة) الحزب ومؤسساته ولن نخوض الانتخابات إلا من خلال برنامج متكامل"
الجريدة الورقية