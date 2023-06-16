د. عبدالسند يمامة : الإصلاح الاقتصادي خطوة ممكنة وليست مستحيلة

كشف د. عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن اهتمامه بملف الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن لديه مجموعة عمل اقتصادية تعمل على حل الأزمات والمشكلات، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي شئ ممكن وليس مستحيلا.

عبدالسند يمامة يكشف طرق الإصلاح الاقتصادي

وأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أنه مع أن يعمل السوق في ملف الاقتصاد بقواعد واحدة دون أي تمييز لفريق عن الآخرين.

د. عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد

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وأوضح أن الإصلاح يؤدى إلى تقدم الدولة ولكن بشروط وقاعد يحترمها الجميع، مؤكدًا أنه مع احترام مبادئ الإصلاح السياسي ووضعها في سياق هام سيكون هناك آمل في تخطي الازمة، موضحًا أن له دور في هذه الفترة ولن يتخاذل في تقديمه.

وأضاف أن هناك برنامجا للحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو عبارة عن برنامج إصلاح اقتصادي نعهد بيه إلى المصريين المتخصيين وهدفه مساندة الدولة بموضوعية وحيادية وبحرية كاملة.