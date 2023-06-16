د. عبدالسند يمامة: "لم يكلفني أحد من خارج الحزب بالترشح للرئاسة ولا أقبل بذلك"

استنكر د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الهجوم الممنهج من قبل أعضاء جماعة الإخوان المحظورة الهاربين بالخارج عليه، نافيًا ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المعادية لمصر من أنه سيترشح للرئاسة الجمهورية بتوجيه أو تكليف من أحد خارج حزب الوفد، مؤكدًا أنه لا يقبل ذلك، مشددًا على أن مثل هذه الأقوال لا تليق بمشواره العملي والعلمي الطويل سواء في المحاماة أو في تدريس القانون.

د. يمامة: "حزب الوفد لا يقبل التوجيهات"

د. عبدالسند يمامة

د. يمامة: "شباب الوفد وقعوا ورقة يزكونني فيها مرشحًا للرئاسة"

نوه إلى أن شباب الوفد وقعوا ورقة يزكونه فيها مرشحًا لانتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أنه عند ترشحه سيركز في برنامجه الرئاسي على الحقوق والحريات والديمقراطية وسيادة القانون، متوقعًا أن تكون إجراءات لانتخابات الرئاسية المقبلة تعتمد على مبدأ الشفافية، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، فى برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة.