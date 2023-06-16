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الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

د. عبدالسند يمامة: "لم يكلفني أحد من خارج الحزب بالترشح للرئاسة ولا أقبل بذلك"

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

استنكر د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الهجوم الممنهج من قبل أعضاء جماعة الإخوان المحظورة الهاربين بالخارج عليه، نافيًا ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المعادية لمصر من أنه سيترشح للرئاسة الجمهورية بتوجيه أو تكليف من أحد خارج حزب الوفد، مؤكدًا أنه لا يقبل ذلك، مشددًا على أن مثل هذه الأقوال لا تليق بمشواره العملي والعلمي الطويل سواء في المحاماة أو في تدريس القانون.

د. يمامة: "حزب الوفد لا يقبل التوجيهات"

 

د. عبدالسند يمامة
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د. عبدالسند يمامة: "شخصنة الأمور مبدأ غير مقبول وعلاقتى بأبى شقة وعمرو موسى جيدة"

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د. عبدالسند يمامة: الوفد يساند المرأة ويدعمها سياسيا واقتصاديا ولكننى أرفض تمييز "الكوتا"

د. يمامة: "شباب الوفد وقعوا ورقة يزكونني فيها مرشحًا للرئاسة"

 نوه إلى أن شباب الوفد وقعوا ورقة يزكونه فيها مرشحًا لانتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أنه عند ترشحه سيركز في برنامجه الرئاسي على الحقوق والحريات والديمقراطية وسيادة القانون، متوقعًا أن تكون إجراءات لانتخابات الرئاسية المقبلة تعتمد على مبدأ الشفافية، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، فى برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة.

 

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الجريدة الورقية