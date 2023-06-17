حقيقة صورة الأسد الهزيل بحديقة حيوان الإسكندرية.. مفاجأة

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، لأسد هزيل يبدو وكأنه يحتضر؛ بسبب بسوء التغذية، وزعم البعض أن الصورة من حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية.

اقرأ أيضا.. أسد يفترس طفلا حتى الموت في أسوأ حديقة حيوانات

من جانبه كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، حقيقة صورة الأسد الهزيل بحديقة الحيوان في الإسكندرية.

وقال رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "سلالة الأسود المتواجدة في حديقة حيوان الإسكندرية قوية وتغذيتها سليمة".

حقيقة صورة الأسد الهزيل بحديقة حيوان الإسكندرية

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان،: "لدينا سلالة متميزة من الأسود بحديقة حيوان الإسكندرية"، مشيرا: "الفيديوهات المتداولة للأسد الهزيل بحديقة حيوان الإسكندرية غير صحيحة".