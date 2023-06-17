عاجل
امتحان اللغة العربية 2023| شاومينج تبيع الوهم لطلاب الثانوية العامة
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حقيقة صورة الأسد الهزيل بحديقة حيوان الإسكندرية.. مفاجأة

الاسد الهزيل
الاسد الهزيل

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، لأسد هزيل يبدو وكأنه يحتضر؛ بسبب بسوء التغذية، وزعم البعض أن الصورة من حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية.

اقرأ أيضا.. أسد يفترس طفلا حتى الموت في أسوأ حديقة حيوانات

من جانبه كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، حقيقة صورة الأسد الهزيل بحديقة الحيوان في الإسكندرية.

txt

أسد ضخم يقتحم رومانسية محمد سامي ومي عمر في أحدث ظهور (شاهد)

txt

سياح يهربون من أسد غاضب بطريقة مبتكرة

وقال رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "سلالة الأسود المتواجدة في حديقة حيوان الإسكندرية قوية وتغذيتها سليمة".

حقيقة صورة الأسد الهزيل بحديقة حيوان الإسكندرية

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان،: "لدينا سلالة متميزة من الأسود بحديقة حيوان الإسكندرية"، مشيرا: "الفيديوهات المتداولة للأسد الهزيل بحديقة حيوان الإسكندرية غير صحيحة".

مواد متعلقة

أسد ضخم يقتحم رومانسية محمد سامي ومي عمر في أحدث ظهور (شاهد)

سياح يهربون من أسد غاضب بطريقة مبتكرة

أسد يفترس "طفلًا" في غزة| فيديو

أسد يُنهي حياة صبي في حديقة حيوان
الجريدة الورقية