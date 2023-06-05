أسد ضخم يقتحم رومانسية محمد سامي ومي عمر في أحدث ظهور (شاهد)

شارك المخرج محمد سامي الجمهور بصورة من أحدث ظهور له رفقة زوجته الفنانة مي عمر، وظهر بجانبهما أسد أبيض ضخم، وأرفقه بتعليق: "نحاول أن نبدو أنا ومي وكأننا لسنا خائفين .. أنا وميوشة وسيمبا"، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

مي عمر ومحمد سامي يُشعلان انستجرام رفقة أسد ضخم

وبدت مي عمر بإطلالة كاجوال جذابة، حيث ارتدت توب قصير وشفاف باللون الأسود، فيما نسقت عليه بنطلون جينز ممزق باللون الأزرق الثلجي، وارتدت نظارة شمس أنيقة، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

محمد سامي ومي عمر

ممحد سامي ومي عمر

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر تصفيفة شعر بسيطة، حيث قامت بترك خصلاته الويفي تتدلى على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

محمد سامي يحسم الجدل حول إمكانية تقديم جزء ثانِ من مسلسل جعفر العمدة

على صعيد آخر، كشف المخرج محمد سامي أنه يدرس في الوقت الحالي فكرة تقديم جزء ثانِ من مسلسل "جعفر العمدة"؛ ليخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان المقبل 2024، وجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي ببرنامج ليالي ten.

محمد سامي ومي عمر

وقال محمد سامي: "حاليًا بندرس الموضوع وبنسبة أكبر إحنا رايحين إننا نعمل جعفر العمدة الجزء الثاني، بس إحنا بندرس كل أبعاد الموضوع وتطور الشخصيات ومتفائلين إن هيكون فيه حاجة كويسة قريب".

وأضاف محمد سامي أنه لا يمانع كتابة أعمال فنية دون أن يُخرجها لكن الفكرة في عنصر الوقت، إذا توافر فهو يتمنى ذلك، كما أعرب عن ترحيبه بكتابة سيناريوهات لزملائه، متابعًا: "السيناريو محتاج تركيز من الجمهور ومن المنتجين إنهم مينتجوش الأعمال اللي مبيقروهاش، مينتجوش أعمال إلا لما يقروا حلقات كاملة، لو نظمنا الموضوع بشكل أفضل فمصر مليانة بالمبدعين".