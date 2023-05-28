سياح يهربون من أسد غاضب بطريقة مبتكرة

تفاجأت مجموعة من السياح بأسد يقف أمامهم أثناء تخييمهم في محمية طبيعية بجمهورية بوتسوانا، واقترب منهم بشكل مباشر، متفقدا المنطقة من حولهم، إلا أن السياح تمالكوا أعصابهم وظلوا هادئيين، ليتجنبوا مهاجمته تماشيًا مع تعليمات المنطقة.

لحسن حظ السياح، كانت التعليمات صحيحة ودقيقة للغاية، لذلك لم يهاجمهم وانصرف الأسد في هدوء تام، دون احداث أي إزعاج أو إلحاق ضرر بهم.

منطقة بوتسوان تتميز برحلات السفاري والمشاهد البرية، وحوالي 38% من مساحتها الإجمالية مخصصة للحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية، وتقدم للسائح سبل إقامة متعددة تبدأ من الفنادق الفاخرة إلى أماكن التخييم الخاصة والعامة، ومن أهم معالمها محمية كالاهاري الوسطى، والتي تعد ثاني أكبر محمية بالعالم.