الأهلي يتلقى عرض "شفوي" من أهلي جدة لضم محمد الشناوي

تلقى النادي الأهلي عرضًا شفويًا من نادي أهلي جدة السعودي يطلب فيه الحصول على خدمات النجم الدولي المصري محمد الشناوي ضمن خطة الراقي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وترغب إدارة أهلي جدة السعودي في الحصول على خدمات حارس كبير صاحب قدرات وخبرات عالية ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق بعد العودة للدوري السعودي للمحترفين.

وابتعد الأهلي عن دوري المحترفين بعد هبوطه لدوري يلو الدرجة الأولى الموسم الماضي، قبل أن يتمكن من العودة لدوري المحترفين مرة أخرى الموسم الجديد.

وقال مصدر: " الأهلي المصري تلقى عرض شفوي من الأهلي السعودي لضم الشناوي بعرض مغري جداً وتم إرسال إتفاقية وحال توقيع الاتفاقية يتم التفاوض بشكل رسمي".

وأضاف المصدر: "رغبة اللاعب هي الانتقال إلى الاهلي السعودي، بنسبة كبيرة الشناوي هو حارس الأهلي الموسم القادم".

الاتحاد الأفريقي ينشر رسائل محمد هاني التحفيزية بنهائي دوري الأبطال

نشر الاتحاد الأفريقي فيديو لمحمد هاني على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

علق الاتحاد الأفريقي في التغريدة على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :" من داخل غرفة ملابس الأهلي، كلمات مؤثرة من "كابتن" الفريق محمد هاني عقب مباراة الذهاب ، انتظروا كواليس خاصة من داخل غرف ملابس الأهلي خلال مباراتي النهائي.

وكان محمد هاني ردد بعض العبارات التحفزية خلال الفيديو :" خلاص يارجالة ماتش وخلص"، “محدش يتكلم بقي، ونركز في اللي جاي ياجماعة ”.

احنا مخسرناش وعندنا ماتش في الاسبوع اللي جاي، وعندنا أسبوع نركز فيه".

انضم اللاعب بعد النهائي دوري أبطال أفريقيا مباشرة لمعسكر منتخب مصر الحالي لمباراتي غينيا و جنوب السودان قبل التوقف الدولي .

تأهل منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار في العام المقبل 2024 ، بعدما فاز على غينيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات .