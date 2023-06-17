قرش البحر الأحمر مهدد بالانقراض وزلزال تركيا سبب وجوده

أكد الدكتور أشرف صديق، المتخصص في المصايد البحرية بمعهد علوم البحار، أن الأسماك بشكل عام لها مواسم للتكاثر أو التزاوج وتهاجر من أماكن المعيشة وأماكن للتغذية وأخرى للتكاثر، موضحا أن القروش تتجمع في الأماكن المعروفة لها وتضع الصغار ثم تهجر المكان.

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قرش البحر الأحمر مهدد بالانقراض

وأوضح صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن زلزال تركيا كما كان له تأثر في البر أيضا كان لها تأثير في البحر، لافتا إلى أن الكائنات البحرية قد تهجر الأماكن لأماكن اخرى وقد يكون هذا سبب يجعلها تنتقل لأماكن أخرى.

أسباب مهاجمة سمك القرش الإنسان

وتابع: "القروش لا تهاجم الانسان طوال الوقت ولكن هناك أسباب، منها أن ينزل أحد الأشخاص البحر وهو مصاب ويقطر دماء، ما يزيد من إثارة القرش أو ارتداء الألوان الفاقعة"، مشيرا إلى أن البحر الاحمر كان ممنوع فيه صيد القروش لغرض سياحي.

وعن سبب هجوم قرش البحر الأحمر، رد قائلا: "القرش الذي قتل الشاب الروسي مهدد بالانقراض وتم اصطياده لأنه هاجم شخص والهدف من الاصطياد الإجابة على تساؤلات سبب الهجوم في الحادث وتبين أن القرش كان في مرحلة اولية للتزاوج وكان فترة وضع الصغار حوالي سنة للوضع، ولكن وجدنا معدة السمكة خالية من الاكل باستثناء أجزاء من الضحية، وده يدل أن القرش دخل المكان بغرض التغذية، ويتم تحنيطه الان لعرض في المتحف".