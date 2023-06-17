جيهان قمري تفجر أسرار زيجتها الوحيدة وسبب الطلاق بعد 3 أشهر: "مطلعش راجل"

كشفت الفنانة جيهان قمري للمرة الأولى أسرار زيجتها الوحيدة التي انتهت بالطلاق، وقررت بعدها عدم الزواج مرة أخرى، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج "قعدة ستات"، المُذاع عبر قناة "القاهرة اليوم" الفضائية.

جيهان قمري تكشف أسرار زيجتها الوحيدة: “تعرضت للضرب والإهانة وكنت بصرف عليه”

وصفت جيهان قمري زيجتها الوحيدة بأنها تجربة سيئة شعرت بالندم الشديد بعدها، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب والإهانة طوال فترة الزواج، على الرغم من أنه كان يعيش في منزلها وتنفق عليه من مالها الخاص، مما دفعها لطلب الطلاق وجعلها تتخذ قرار الامتناع عن الزواج مرة أخرى.

جيهان قمري وزوجها

وأضافت جيهان قمري: "كانت تجربة وحشة وندمانة عليها، ندمانة إني قمت بيها للأسف، عملتلي حالة بلوك لأي حد في حياتي، ومش عيب الواحد يتوجع، بالعكس أنا من الشخصيات اللي أي حاجة توجعني أو بحس إنها تكسرني بتقويني أكتر بتخليني أعيد حساباتي تاني وأبص للحكاية من منطلق تاني خالص".

واستكملت جيهان قمري حديثها عن كواليس زواجها قائلة: "كنت متجوزة مدني في قبرص، أنا اللي عملت الورق كله وأنا اللي سافرت ولغاية النهاردة أنا اللي معايا الورق كله، معهوش ورقة واحدة تثبت إننا اتطلقنا، لما أخدت القرار أنا اللي سعيت لكل حاجة، على الورق اتجوزته ستة شهور وفي الحقيقة ثلاثة شهور".

جيهان قمري

وأردفت جيهان قمري: "مطلعش راجل بمعنى الكلمة للأسف كان بيمد إيده عليا وتقريبًا كان عنده نقص بيعوضه بحاجة تانية، ده بالنسبة لي مش راجل، ومكنش ينفع أكمل عشان أخلي الحياة تستمر، وصلت لمرحلة إني مش مستاهلة عشان أكمل ويربطني بيه حاجة، مبعرفش ومش هعرف أعيش معاكي وأنا مش حباكي، هبقى كدابة وملاوعة لو قولت مأثرش فيا وعلمني حاجات كتير وقواني كتير وخلاني أبقى فاهمة الدنيا رايحة فين وجاية منين ومش هحب عشان أعيش الحالة لا لازم أعرف هحب مين، وللأسف عشان علمني أحب مين بطلت أحب".

جيهان قمري

وأشارت جيهان قمري إلى أن زوجها لم يكن أول حب في حياتها ولكنه الحب الوحيد الذي اتخذت معه قرار الجواز للمرة الأولى في حياتها، مضيفة: "أخدت قرار الانفصال عشان موصلش لمرحلة لا أنا اتبهدل ولا نروح أقسام ولا أيًا كان اللي هيحصل، الموضوع خلص خلاص بقاله ست سنين، هو مكنش معاه فلوس اللي كان قايله غير اللي أنا اكتشفته، وحبيته سنة قبل الجواز وقربنا سوا 6 شهور".