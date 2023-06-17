الأرصاد توجه نصائح هامة للمواطنين.. موعد بداية الصيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بداية فصل الصيف، مؤكدة أنه سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 يونيو 2023، ويستمر لمدة 3 أشهر.

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ويعتبر فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع في نسب الرطوبة، والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وأضافت: "أحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض الأحيان".

الأرصاد توجه نصائح هامة للمواطنين

ووجهت الأرصاد نصائح هامة يجب اتباعها، ومنها:

الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة.

التواجد في أماكن جيدة التهوية.