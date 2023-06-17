نفوق 7 رؤوس ماشية وماعز في حرائق بالمنيا

تمكنت قولت الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا ، وسيارات الإطفاء من السيطرة على 3 حرائق مشتعلة بمدينة المنيا وسمالوط ، حيث هائل نشب بوحدة سكنية بشارع ابن خصيب بمدينة المنيا دون خسائر بشرية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بنشوب حريق هائل بوحدة سكنية بشارع بن خصيب بمدينة المنيا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق ، والذى اسفر عن اصابة شخص بحالة إختناق، وتم عمل كردون امنى حول المنطقة ، لمنع مرور السيارات وتسهيل عمل قوات الحماية المدنية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

واندلع حريق هائل، بحظيرتين لتربية الماشية بقريتين في مركز سمالوط شمال المنيا، نتيجة ماس كهربائي، ودون أضرار بشرية، حيث تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بإندلاع حريق هائل ، بحظيرة لتربية ماشية، ملك محمد عبدالرازق، مقيم بقرية السرارية، شرق النيل، بمركز سمالوط شمال المنيا، نتيجة ماس كهربائي، واسفرت عن حريق 2 رأس ماشية .

وأخطر مأمور مركز سمالوط غرب، الأجهزة الأمنية ، بإندلاع حريق اخربحظيرة مواشي بقرية الغرباوي، وأسفرت عن حريق 5 رؤس من الماعز، مع اصابة شاب نجل صاحب المنزل يدعي " احمد سيد خلف" مصاب في اليد بجروح سطحية نتيجة اخماد الحريق، انتقل علي الفور فرق الحماية المدنية إلى موقعين الحريق، وتم إخمادهما دون امتداده للمناطق المجاورة، و تحرر عن الواقعة الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات .