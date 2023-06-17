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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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جنوب أفريقيا: تقدمنا بمبادرة لـ"بوتين" لإنهاء الأزمة الأوكرانية

رئيس جمهورية جنوب
رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن الدول الأفريقية تقدمت بمبادرة بحثًا عن السلام بين روسيا وأوكرانيا، للوصول إلى المفاوضات وحل سلمي لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن بلاده سبق وطرحت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 10 مقترحات لحل تلك الأزمة التي تهدد العالم.

وأضاف رامافوزا،  أن الدول الأفريقية استمعت بالأمس، إلى رأي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والذي «عرض علينا عدداً من الأسئلة، وأجبنا عليه بأننا سنلتقي الرئيس الروسي، ونسمع وجه النظر الروسية في هذا الأمر».

وتابع: «نحن نعترف بالمبادرات الأخرى التي تم تقديمها من قبل دول كبرى أخرى، إن اقتراحاتنا يجب أن لا تدخل في منافسة مع المبادرات الأخرى، كما نشير إلى أن مبادرتنا على يقين ثابت بأن تلك الحرب يجب أن تنتهي عن طريق المفاوضات وباستخدام الدبلوماسية».

وأضاف أن «الحرب لا يمكنها أن تستمر بدون أمد محدد، ويجب أن تنتهي الحروب في فترة ما، ولذا فنحن موجودون لتوجيه رسالة واضحة، وهو أننا نريد أن تنتهي هذه الحرب، لأن تأثيرات الحرب سلبية على قارتنا، وعلى دول عديدة في العالم».

واختتم رئيس جنوب أفريقيا بقوله: «ندعو لفتح نقاط نقل الحبوب من خلال البحر الأسود، كما يجب أن ترفع كل العقوبات الموجودة حالياً، وأن يستمر تصدير الحبوب والمواد الغذائية، ويجب أن نعمل على أن يكون هناك دعم إنساني لكل محتاج إليها، ولمن يعاني من تداعيات تلك الأزمة، وتحرير أسرى الحرب من الطرفين».

 

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في سان بطرسبرج، اليوم السبت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية». 

 

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