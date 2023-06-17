أهلي جدة يتحرك لضم إدوارد ميندي

يستهدف نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع الدولي السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد.



وكان أهلي جدة تأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين، بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قبل أن يرحل عن تدريب الفريق ويتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.



فقد الحارس السنغالي، منيدي مكانه الأساسي في تشكيل البلوز في الموسم الماضي، وأصبح الإسباني كيبا الحارس الأساسي في تشكيل تشليسي بدلا منه.



وترغب إدارة نادي أهلي جدة بالتعاقد مع صاحب الـ31 عاما، ميندي، وتواصلت الإدارة مع الحارس السنغالي من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي بعد صعودهم إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد التتويج بلقب الدوري السعودي للدرجة الأولى.



ووضع أسم نادي أهلي جدة مع العديد من النجوم العالميين على رأسهم الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي، من أجل تدعيم صفوفه للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد.



رياض محرز يرد على رحيله عن السيتي وقرب انتقاله لـ أهلي جدة

كشف رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا عن محطته المقبلة وما تردد عن انتقاله لصفوف نادي أهلي جدة.

أوضح النجم رياض محرز إنه لا يفكر في اتخاذ قراره النهائي حول مستقبله في الوقت الحالي رغم اهتمام نادي أهلي جدة بضمه.

وقالت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية الأسبوع الماضي إلى تلقي محرز البالغ عمره 32 عاما عرضا من أهلي جدة.

وأكد النجم الجزائري عدم نيته اتخاذ القرار في الوقت الراهن مع تبقي عامين في عقده مع بطل الدوري الإنجليزي.

وتابع رياض محرز قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى الكاميرون اليوم السبت، استعدادا لمواجهة أوغندا غدا ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج ، ويتبقى عامان على نهاية عقدي مع ناديه مانشستر سيتي، حتى الآن لا يوجد شيء وسأركز على مستقبلي في الفترة الممتدة بين أغسطس وديسمبر المقبلين.

وأضاف في تصريحاته : حاليا، سأركز على مواجهتي أوغندا وتونس مع المنتخب الوطني بعدها سأحصل على إجازة، وسنرى ما سيحدث مستقبلا".







