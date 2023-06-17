القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في كرداسة تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .
تلقى ضباط مباحث كرداسة إخطارا يفيد قيام عاطل، بالاتجار في مخدر البودر بدائرة المركز.
وبإجراء التحريات تبين أنه عاطل و يقوم بالاتجار في مخدر البودر بكرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علية و عثر بحوزته على 100 كيس من مخدر البودر، وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي 200 جنيه.
و بمواجهته اعترف المتهم بحيازته المخدرات استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.