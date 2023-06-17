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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

الأوقاف: افتتاح 22 مسجدًا الجمعة القادمة

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

تفتتح وزارة الأوقاف، 22 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 23 / 6 / 2023م، منها 14 مسجدًا جديدًا  أو إحلالًا وتجديدًا، و 8 مساجد صيانة وتطويرًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه  1214 مسجدًا منها 976 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 238 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى .

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وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بالإسماعيلية

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كلمة الإمام الأكبر بمجلس الأمن دعوة إلى الأخوة الإنسانية

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نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام

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الإيسيسكو وجامعة محمد الخامس تعقدان الندوة الافتتاحية للتعليم المفتوح

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قصة بناء مسجد قباء وميزة واحدة اختصها النبي له

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شروط القبول والتقديم في المعهد الفني للتمريض بالأزهر 2024

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حكم منع المصلين من أداء سنَّة الجمعة

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. الرحمن القاضي - طهطا
2. الموازن  ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا 


مديرية أوقاف القاهرة
3. السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2
مديرية أوقاف الأقصر
4. الهجرة - البياضية


مديرية أوقاف الفيوم
5. جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
6. النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان


مديرية أوقاف القليوبية
7. سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب 
8. أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ


مديرية أوقاف المنيا
9. الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص


مديرية أوقاف البحيرة
10. الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار 


مديرية أوقاف الغربية
11. هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنط

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مديرية أوقاف الشرقية
12. أبو رجب أم رماد - الزقازيق


مديرية أوقاف أسيوط
13. أولاد شمر – مير – القوصية


مديرية أوقاف بني سويف
14. الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا


ثانيًا: مساجد الصيانة: 


مديرية أوقاف الجيزة
1. محمد رمضان – شارع المحطة 
2. هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة 


مديرية أوقاف القليوبية
3. العمري – منية السباع – بنها ثاني
مديرية أوقاف البحر الأحمر 
4. عمار بن ياسر – سفاجا 


مديرية أوقاف السويس
5. أحمد بن حنبل – حي فيصل 


مديرية أوقاف الإسكندرية
6. المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان


مديرية أوقاف قنا
7. آل القاصرة – القلعة - قفط


مديرية أوقاف الشرقية
8. سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير

الجريدة الورقية