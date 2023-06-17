الأوقاف: افتتاح 22 مسجدًا الجمعة القادمة

تفتتح وزارة الأوقاف، 22 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 23 / 6 / 2023م، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 8 مساجد صيانة وتطويرًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1214 مسجدًا منها 976 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 238 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى .

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

1. الرحمن القاضي - طهطا

2. الموازن ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا



مديرية أوقاف القاهرة

3. السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2

مديرية أوقاف الأقصر

4. الهجرة - البياضية



مديرية أوقاف الفيوم

5. جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق

6. النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان



مديرية أوقاف القليوبية

7. سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب

8. أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ



مديرية أوقاف المنيا

9. الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص



مديرية أوقاف البحيرة

10. الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار



مديرية أوقاف الغربية

11. هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنط

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مديرية أوقاف الشرقية

12. أبو رجب أم رماد - الزقازيق



مديرية أوقاف أسيوط

13. أولاد شمر – مير – القوصية



مديرية أوقاف بني سويف

14. الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا



ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف الجيزة

1. محمد رمضان – شارع المحطة

2. هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة



مديرية أوقاف القليوبية

3. العمري – منية السباع – بنها ثاني

مديرية أوقاف البحر الأحمر

4. عمار بن ياسر – سفاجا



مديرية أوقاف السويس

5. أحمد بن حنبل – حي فيصل



مديرية أوقاف الإسكندرية

6. المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان



مديرية أوقاف قنا

7. آل القاصرة – القلعة - قفط



مديرية أوقاف الشرقية

8. سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير