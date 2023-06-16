نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام

أكد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، أن قطاع الطب بجامعة الأزهر، يلعب دورًا محوريًّا في النهوض والارتقاء ودعم المنظومة الصحية والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة: «حياة كريمة»، والقوافل الطبية في الجمهورية الجديدة من خلال ست كليات للطب في: القاهرة، ودمياط، وأسيوط.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي يقام تحت عنوان: «الحداثة والتطور فى المهارات الإكلينيكية فى جراحة العظام» برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل شعبان، رئيس قسم جراحة العظام رئيس المؤتمر، والدكتور إيهاب عبده، المدير التنفيذي لمستشفى الزهراء الجامعي، إضافة إلى حضور رؤساء أقسام العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر في دمياط وأسيوط.

ونقل نائب رئيس الجامعة للحضور تحيات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، داعيًا للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية مفيدة تسهم في خدمة المرضى، مثمنًا جهود كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة كأول كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى حصولها على شهادة تجديد الاعتماد، وحصولها على جائزة التميز الحكومي، وحصولها أيضًا على شهادة الأيزو الدولية في الإدارة وجودة التعليم "21001: 2018"، بجانب ذلك تم افتتاح وحدة المرأة الآمنة الأسبوع الماضي في مستشفى الزهراء الجامعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في القاهرة.

نائب رئيس الجامعة

وطالب نائب رئيس الجامعة تضافر جهود أساتذة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر وتنظيم مؤتمر عالمي يسهم في النهوض والارتقاء برسالة طبيب العظام في مختلف دول العالم، خاصة وأن مدرسة العظام في كليات الطب بجامعة الأزهر مدرسة متميزة تتضمن عديدًا من التخصصات الدقيقة والوحدات التخصصية غير الموجودة في جامعات أخرى.

من جانبها رحبت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، بجميع الحاضرين من كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، مؤكدة أن التطوير والنهضة الكبيرة التي تشهدها كلية طب البنات يعود الفضل فيها إلى المولى -عز وجل- والدعم الكبير الذي نتلقاه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة.