محافظ بني سويف يتابع ملفات قطاع الزراعة 

المحافظ بتابع قطاع الزراعة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن وكيل الوزارة بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 1 حتى 9 يونيو الجاري والذي تضمن الإشارة إلى تنفيد ندوات إرشادية في إطار خطة المديرية للنهوض بمحصول القطن وذلك بقرى إهناسيا الخضراء ودنديل كما قامت إدارات المكافحة بالمرور على زراعات القطن والذرة الشامية بقرى ونا القس وإنفسط مركز الواسطى وبعض قرى مركز ناصر وببا وإهناسيا والفشن.

وتضمن التقرير بيان بإجمالي ما تم حصاده من محصول القمح حيث يشير البيان إلى الانتهاء من حصاد كافة مساحات المحصول والبالغة 126ألف و155 فدانًا، حي ثم توريد نحو 200 ألف طن للشون والصوامع حتى نهاية تلك الفترة ، فيما وصلت المساحة الإجمالية المنزرعة بفول الصويا أكثر من 4آلاف و625 فداناً بنطاق المحافظة بجانب متابعة توريدات محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم وقنا وعمل 5أيام حصاد لمحصول البنجر بقرى مراكز بني سويف وببا وإهناسيا وناصر.

وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة أكثر من 220 ألف من إجمالي عدد الحائزين 268ألف و945حائزًا بينما واصلت إدارة حماية الأراضي الزراعية جهودها في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ قرارات الإزالة في المهد بجانب المشاركة في تنفيذ الموجة 21 إزالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وتنفيذ حملة مكبرة لمكافحة القوارض بعدد من قرى المحافظة، تزامنًا مع حصاد المحاصيل .

بينما تم تنفيذ حصر شامل بالمحاصيل الصيفية التي تم زراعتها بنطاق المحافظة والتي شملت الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة وفول الصويا والسمسم وعباد الشمس وقصب السكر ولوبيا وقلقاس وطماطم وباذنجان وشمام وبامية وبطاطس وكرنب وفلفل علاوة على حصر للنباتات الطبية والعطرية.

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