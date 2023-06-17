تخفيضات 40% على لحوم عيد الأضحى بمنافذ وزارة الزراعة

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتجهيز منافذ الوزارة بلحوم الأضاحي، من خلال ضخ كميات وفيرة من اللحوم والدواجن، والسلع في المنافذ التابعة لها الثابتة منها والمتحركة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، حيث تفتح الوزارة منافذها للمواطنين هذه الايام لطرح كميات كبيرة من لحوم الاضاحي بتخفيضات تصل إلى 40%، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

أسعار اللحوم والأضاحي في وزارة الزراعة

منافذ وزارة الزراعة

كما سجل سعر كيلو الجاموس الحي نحو 125 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو البقري الحي نحو 140 جنيها.

وسجل سعر كيلو الأغنام الحي نحو 155 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي المذبوحة 225 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو اللحوم الضاني المذبوحة نحو 250 جنيها.

كما توفر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في منافذها جميع السلع، من زيوت وأرز ودقيق وعسل وغيرها، بجانب الأسماك، وأصناف مختلفة من اللحوم المجمدة.

طريقة حجز الأضاحي من وزارة الزراعة

1- حجز لحوم الأضاحي بمقر قطاع الإنتاج، بشارع وزارة الزراعة في الدقي، برج تحسين الأراضي الدور السادس.

2- غير مسموح بالحجز عن طريق الدفع الكاش، متاح فقط الحجز عن طريق الفيزا، ويتم سداد دفعة من ثمن الأضحية كجدية حجز.

3- يتم الحجز ببطاقة الرقم القومي للمواطن الذي يرغب في حجز أو شراء أضحية.

4- يحدد المواطن نوع الأضحية التي يرغب في شرائها سواء من الأبقار والجاموس والأغنام ووزنها.

5- إعطاء المواطن الحاجز للأضحية إيصالا موضحا فيه نوع ووزن وسن الأضحية وتاريخ الاستلام.

6- يكون التسليم في الوقت الذي يحدده المواطن الحاجز للأضحية.

7- يسدد باقي المبلغ بشكل إلكتروني وذلك بعد الانتهاء من عملية وزن الأضحية ومعرفة إجمالي ثمنها.

8- يكون استلام الأضاحي قبل أيام العيد.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تطرح كل عام في مثل هذه الأيام وبالقرب من عيد الاضحى المبارك شوادر لحوم عيد الأضحى في منافذها بأسعار مخفضة بحوالي 40% عن أسعار السوق، تنفيذا للتوجيهات السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وبيع السلع بأسعار مخفضة.