وزير الزراعة يتفقد الموقف التنفيذي لإنشاء محطة شتلات قصب السكر بوادي الصعايدة

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أ.ح ‏كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ‏بمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاءات محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادى الصعايدة التابع لمركز إدفو أسوان‏، ‏يرافقهم د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

‏وعقب الجولة قال وزير الزراعة إن ذلك يأتى فى إطار الجمهورية الجديدة والمبادرة الرئاسية" حياة كريمة" التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، مضيفاً بأن محطة وادى الصعايدة تقع على مساحة 80 فدانا لخدمة مناطق زراعة القصب فى محافظة أسوان وغيرها، وبطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة فى الموسم ( غرس ربيعى وخريفى ) بتكلفة 1,5 مليار جنية، ‏‏ وأكد "القصير" على أن التحول لزراعة القصب بالشتل يحقق فوائد عديدة منها رفع الإنتاجية الرأسية لمحصول القصب على استغلال وحدة المساحة بالشكل الأمثل والاقتصادى، والذى يتمثل فى ضبط الكثافة النباتية وتجانس توزيع النباتات بالحقل عكس طريقة الزراعة التقليدية، علاوة على أن استخدام الزراعة بالشتل تسهم فى تخفض تكاليف الإنتاج وتقليل التقاوى المستخدمة وضمان جودتها وخلوها من الآفات والأمراض، مع إمكانية استخدام النظم الحديثة فى الرى والميكنة فى الزراعة والخدمة والحصاد لتقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد أثناء الحصاد، ‏وأضاف وزير الزراعة بأن الدولة وفى إطار توجهيات القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة فى صعيد مصر، وتوفير فرص عمل لأبنائه وتحسين مستوى معيشتهم، موجهاً الدعوة إلى المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى توفرها الدولة فى مجال المشروعات الزراعية الجديدة.

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‏فيما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك تعاون بناء ومثمر مع وزارة الزراعة للعمل على تحقيق وتنفيذ العديد من محاور العمل المشترك سواء فيما يتعلق بتنمية الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو السمكى أو الداجنى، بجانب تنفيذ عمليات تصنيع أو خدمات على منتجات زراعية أو غيرها، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع محطات شتلات قصب السكر بكوم أمبو وإدفو يعتبر إضافة مهمة للاقتصاد القومى، فضلاً عن تشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر باعتباره السلعة الاستراتيجية المهمة التى تحتاج إلى أفكار ورؤى ابتكارية للنهوض بها على الوجه الأكمل.

ومن جهته أشاد اللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بهذا المشروع العملاق، والذي ينضم إلى قائمة المشروعات الجارى تنفيذها بصعيد مصر، لافتا إلى أن مشروع محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة يعد من أهم المشروعات التى تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث يأتي ضمن الأهداف التنمويه للدولة التى لاتألوا جهدا فى تطوير الحياة فى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تستهدف أكثر من 50% من سكان مصر وهى سابقة لم تحدث فى العالم من قبل مضيفا انه يتم إنشاء المحطة وفقا لاحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية حيث تم وضع حجر الأساس والبدء في الإنشاءات في مارس 2022 وبلغت نسبة الإنشاءات حوالي 90%

حضر الجولة الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية والدكتور مصطفى عبدالجواد مدير مجلس المحاصيل السكرية وسعيد صالح مستشار الوزير وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة أسوان

‏جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان اليوم بجولة لمحافظة أسوان تفقد خلالها محطتي إنتاج شتلات قصب السكر في كوم امبو ووادي الصعايدة.