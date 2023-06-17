أمرابط يفضل الرحيل إلى الدوري الإسباني ويرفض البريميرليج

حدد الدولي المغربي سفيان أمرابط نجم فريق فيورنتينا الإيطالي، موقفه من عروض الدوري الإنجليزي الممتاز، للرحيل إليها في الميركاتو الصيفي.



يحظى أمرابط بإهتمام نادي برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ولكن النادي الكتالوني لم يقدم أي عرض رسمي حتى الأن بسبب وضعه الإقتصادي.



أشارت التقارير، أن نادي أتلتيكو مدريد على استعداد للدخول في صفقة أمرابط وسط اهتمام البرسا بضمه، حال تقدم النادي الكتالوني بتقديم عرض رسمي.



وتابعت، أن أمرابط أصبح يرغب في الرحيل عن صفوف فيورنتينا هذا الصيف، ويسعى بقوة للإنضمام إلى فريق جديد.



30 مليون يورو



وحدد فيورنتينا مبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات للموافقة على رحيل اللاعب الدولي المغربي.



وترغب العديد من أندية الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع أمرابط، لكن اللاعب المغربي يفضل الرحيل إلى الليجا، وليس البريميرليج.



يواصل ممثلو أمرابط تسريباتهم إلى الصحافة في الايام الماضية، بأنهم لن ينتظروا، ويريدون حسم مستقبل النجم المغربي في أقرب وقت ممكن.



شقيق سفيان أمرابط يكشف كواليس مفاوضات برشلونة في الميركاتو الشتوي

كشف الدولي المغربي السابق، نور الدين، شقيق سفيان أمرابط، نجم فيورنتينا عن العروض التي تلقاها شقيقه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

ولفت أمرابط أنظار الجميع مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2022، والتي أقيمت بقطر، وكان أحد العوامل الأساسية للتحقيق الإنجاز التاريخي بحصد المركز الرابع في المونديال.

أضاف نور الدين أمرابط في تصريحاته لوسائل الإعلام، أنه كان هناك الكثير من الأندية المهتمة بضمه، ورغب شقيقي في الانتقال إلى نادي كبير، وتلقى عروضا من أندية كبرى في الدوري الإنجليزي".

وتابع حديثه، أن تلك الأندية كانت مستعدة لدفع رسوم انتقال كبيرة وكشف عن تلك الأندية وهم مانشستر يونايتد وتشيلسي بالإضافة لنادي برشلونة الإسباني.

وواصل، أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض في آخر يومين على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء، لكن تم رفضه من قبل نادي فيورنتينا، بينما جاء عرض برشلونة قبل يومين أو ثلاثة من نهاية الميركاتو.

وتابع، أن مسؤولو نادي برشلونة كانوا على استعداد لدفع رسوم الإعارة بشكل جيد، كما أن شقيقي سفيان كان يرغب في الرحيل إلى برشلونة، لكن مسؤولو النادي الإيطالي رفضوا تماما، وبرروا ذلك بأنهم أحد أهم لاعبي الفريق، ولن يسمحوا بمغادرته".





