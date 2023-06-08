برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة سفيان أمرابط

يحاول الجهاز الفني والإداري في نادي برشلونة الإسباني الوصول لصيغة اتفاق مع اللاعب المغربي الدولي سفيان أمرابط، للحصول على توقيعه ليكون ضمن كتيبة البلوجرانا في الموسم المقبل.

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قدم سفيان امرابط مستوى جيد للغاية في الموسم المنقضي مع فيورنتينا الإيطالي، وقبلها كان أحد أبرز عناصر بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي فيها حصد المركز الرابع رفقة أسود الأطلس بالمونديال.

برشلونة يحاول ضم سفيان أمرابط

وضع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق نادي برشلونة الإسباني اللاعب المغربي سفيان أمرابط ضمن أولوياته، للتعاقد معه لدعم متوسط ميدان العملاق الكتالوني بعد رحيل الاسباني سيرجيو بوسكيتس.

وضع برشلونة اللاعب المغربي ضمن اولوياته في الميركاتو الصيفي الحالي، بجانب اللاعب مارتن زوبيميندي نجم فريق ريال سوسيداد، والذي أصبح خيار ثاني خلف الدولي المغربي بسبب وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 60 مليون يورو، والتي تصعب التعاقد معه بسبب الأزمة المالية.

برشلونة يرفض الاستلام في صفقة أمرابط

وجود أمرابط على أجندة برشلونة للصفات الجديدة يحمس الجمهور قليلًا بعد ضياع صفقة ليونيل ميسي الذي انتقل لفريق انتر ميامي الأمريكي، ليركز الكتالوني على هدف وحيد وهو ضم سفيان.

كان أمرابط قريب من الانتقال لبرشلونة في انتقالات الشتاء بشهر يناير الماضي، وبسببها تغيب عن تدريبات الفيولا لفترة لكن رفض الفريق الإيطالي رحيل لاعبه كونه أحد اهم عناصر الفريق، و أقوى عضو في وسط الملعب.

و نفى شقيق سفيان أمرابط وجود اهتمام من نادي وست هام يونايتد وأكد أن العرض الاسباني الذي جاء للاعب فيورنتينا هو من نادي برشلونة، لكن ما يعطل الصفقة حتى الآن هو الوضع المالي.

جدير بالذكر أن سفيان امرابط خسر مع فيورنتينا بطولتين في أسبوع واحد فقط وهي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، و قبل نهائي كأس إيطاليا أمام فريق إنتر ميلان والتي جاءت غير متوقعه بالنسبة للاعب المغربي سفيان أمرابط وأزعجته كثيرًا.

وعن مسابقة الدوري الإيطالي فجاء الفريق في المركز الثامن، ولن يشارك في أي مسابقات قارية بالموسم المقبل 2023-2024.

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