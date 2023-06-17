أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية 2.4%

ارتفع أسعار النفط في تعاملات جلسة، يوم الجمعة،لتسجل زيادة أسبوعية، إذ أدت زيادة الطلب من الصين وخفض تحالف "أوبك+" للإنتاج إلى ارتفاع الأسعار رغم توقعات ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط لخام برنت بما يصل الى نحو 94 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 76.61 دولار للبرميل عند التسوية.

بينما صعدت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل الى نحو 1.16 دولار ليصل إلى مستوى 71.78 دولار للبرميل.

وحققت أسعار النفط لخام برنت زيادة أسبوعية ما يصل الى نحو 2.4%، فى حين سجلت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة أسبوعية بلغت نسبتها نحو 2.3%.

وتعززت أسعار النفط هذا الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين. وارتفع إنتاج مصافي النفط في الصين في مايو إلى ثاني أعلى مستوياته الإجمالية على الإطلاق. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام، بحسب الاسواق العربية.

وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من الخفض الطوعي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الذي دخل حيز التنفيذ في مايو، إلى جانب تخفيضات إضافية أعلنتها السعودية ستبدأ اعتبارا من يوليو.

ونقلت وكالات أنباء حكومية عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله إن "من الواقعي" أن تصل أسعار النفط إلى حوالي 80 دولارا للبرميل.

موجات الحر تنذر بارتفاع الطلب على الوقود التقليدي وزيادة أسعار النفط

الطلب على الوقود

أشار تقرير نشره موقع "أويل برايس" المتخصص بأخبار النفط والطاقة، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن موجات الحر هذا الصيف قد تؤدي إلى زيادة في استخدام الوقود الأحفوري، حيث تستمر العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم في الاعتماد على النفط والغاز والفحم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الحكومات جاهدة لزيادة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة التي تشكل بديلاً للوقود التقليدي.

وقال التقرير إن عمليات "التحول الأخضر" تشهد بطئاً كبيراً، حيث تستغرق العديد من المشاريع عدة سنوات، أو حتى عقود، حتى تكتمل.

وأضاف التقرير أنه "حتى إذا كانت البلدان تحقق نجاحاً في التحول التدريجي إلى البيئة الخضراء، فإن العديد منها يستمر في استخدام الوقود الأحفوري خلال أوقات الطلب المرتفع للغاية، مما يسبب القلق بشأن موجات الحر التي من المحتمل أن نشهدها في جميع أنحاء العالم هذا الصيف".

وتشهد أجزاء كثيرة من أوروبا بالفعل درجات حرارة أعلى من المعتاد في الصيف، مع توقع ظروف جوية أكثر قسوة خلال الأشهر المقبلة، وسط مخاوف من الجفاف والتأثيرات السلبية على البيئة ونقص الطاقة إذا استمرت موجة الحر لمدة طويلة.