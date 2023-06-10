انخفاض أسعار النفط عالميًا للأسبوع الثاني

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، لتسجل انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي إذ زادت بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف المتعلقة بنمو الطلب بعد قرار السعودية خفض الإنتاج، وفق سكاي نيوز عربية.

وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات طوعية في الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي اتفقت عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

لكن المكاسب تراجعت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية.

ويتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في 13 و14 يونيو.

قال محللون إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤثر أيضًا فى الخطوة المقبلة للسعودية.