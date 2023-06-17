العثور على بقايا ديناصور عاش قبل 72 مليون سنة (شاهد)

عثرت السلطات التشيلية على بقايا ديناصور من نوع "غونكوكن نانوي" (Gonkoken nanoi) العاشب الذي لم يسبق رصد أي دليل على وجوده في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، على ما أفاد باحثون الجمعة.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورو نيوز عربي"، اليوم السبت، لحظة عثور بقايا الديناصور في منطقة باتاغونيا التشيلية حيث سُجّلت في السنوات الأخيرة اكتشافات مهمة في مجال المتحجرات.

وعاشت الديناصورات من هذا النوع قبل 72 مليون سنة في أقصى جنوب تشيلي ويصل طول الواحد منها إلى أربعة أمتار ويبلغ وزنه طناً واحداً، وله ما يوصف بمنقار بط.

وقال مدير شبكة علم المتحجرات في جامعة تشيلي ألكسندر فارغاس الذي شارك في إعداد دراسة نشرتها الجمعة مجلة "ساينس أدفانسز" وعُرضت نتائجها في سانتياغو أن هذه الديناصورات كانت "نحيلة المظهر، وتستطيع أن تقف بسهولة على اثنتين من أرجلها أو على أربع، بحيث تتمكن من الوصول إلى النباتات سواء أكانت على مستوى مرتفع أو على مستوى الأرض".

عودة ديانصور إلى البرازيل

وفي سياق منفصل، أُعيدت إلى البرازيل في الأسبوع الماضي، متحجّرة عائدة لنوع نادر من الديناصورات تعود إلى 110 ملايين عام، كان عُثر عليها في هذا البلد قبل إرسالها بصورة غير قانونية إلى ألمانيا، حسب ما أعلنت الحكومة البرازيلية الاثنين.

وأفادت وزارة العلوم والتكنولوجيا البرازيلية بأن «متحجرة أوبيراجارا جوباتوس، وهو أول ديناصور غير طيري هيكله مشابه للريش وكان عُثر على متحجرة له في البرازيل، أُعيدت إلى البرازيل الأحد».

ووصلت المتحجرة إلى برازيليا مع وفد حكومي ألماني في زيارة رسمية برئاسة وزيرة الخارجية أنالينا بربوك.

والمتحجرة عائدة لديناصور مماثل بالحجم لدجاجة ومغطى بريش وكان يعيش في ولاية سيارا البرازيلية، وكان باحثون أجانب عثروا على المتحجرة في تسعينات القرن الفائت ثم نقلوها إلى ألمانيا لإخضاعها لدراسة.

وستكون المتحجرة التي كانت محفوظة في متحف التاريخ الطبيعي في كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، جزءاً من مجموعة متحف «بلاسيدو سيداده نيوفنز» لعلم الحفريات في سيارا.

وكان جدل أحاط بالمتحجرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2020 مع نشر مقالة في مجلة علمية أفادت بأنّ أي عالم برازيلي لم يشارك في الدراسة، في تلميح إلى أنّ المتحجرة أُخرجت من البرازيل بشكل غير قانوني.

وينص القانون منذ العام 1942 على أنّ المتحجرات تشكل جزءاً من التراث الوطني ويلزم الحصول على إذن رسمي لنقلها من الأراضي البرازيلية.

وأطلق علماء برازيليون حملة تحت وسم #(أوبيراجارا للبرازيل) عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى استعادة المتحجرة.

وقال وزير الدولة البرازيلي للعلوم والتكنولوجيا إيناسيو أرودا في بيان: «لولا تحرّك المجتمع العلمي البرازيلي، لما كنّا نجحنا في استرداد المتحجرة، الحكومة الألمانية أبدت اهتماماً بمعركتنا وحققنا معاً هذا الإنجاز».