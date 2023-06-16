ديناصور يقتحم جلسة في البرلمان.. فيديو

اقتحم الديناصور "فرانكي" إحدى جلسات الكونجرس الكولومبي، في بوغاتا للتذكير بحالة الطوارئ التي يفرضها تغير المناخ على العالم.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة دخول الديناصور جلسة الكونجرس الكولومبي، مع شخص يرتدي زي الهنود الحمر، وسط تعجب من نواب المجلس.

وقاطع الديناصور جلسة الكونجرس الكولومبي الخاصة بمناقشة مشروع قانون الإصلاح الصحي، وذلك بعد توجيه من وزيرة البيئة، سوزانا محمد، دعوة غير عادية للتثقيف البيئي تطلب خلالها من الكونجرس الكولومبي بسياسات واضحة لوقف تغير المناخ.

يمثل الديناصور ، الذي انقرض جنسه منذ ملايين السنين، جزءًا من استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” التي جاءت إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لإرسالها إلى القادة السياسيين والكولومبيين حول الحفاظ على الحياة.

ديناصور فرانكي يحذر من تغيرات المناخ

من جهتها ، أوضحت وزيرة البيئة سوزانا محمد ، أن فرانكي سيكون في جزأين فقط هذا العام أحدهما كولومبيا.

وقالت عن سبب وجود "فرانكي" في كولومبيا: "أخبرنا أنه من الأفضل عدم اختيار الامتداد وعدم اختيار الانقراض هو إيقاف استخدام الوقود الأحفوري".

وتابع: “هنا في هذا الكونجرس لدينا مشروع لحظر التكسير الهيدروليكي، وليس لتوسيع الحدود الاستخراجية. ويخبرنا أنهم انقرضوا بنيازك ولكن أنتم بشر ما عذره؟”.

وعلقت الأمم المتحدة عبر شبكاتها الاجتماعية أن "فرانكي قام بزيارة مفاجئة إلى مجلس النواب في بوغوتا، وألقى حديثًا عن أهمية اتخاذ الإجراءات من أجل الطبيعة والعناية بكوكبنا".

بعد اجتياز الكونجرس الكولومبي ، سيكون "فرانكي" في معرض البيئة الدولي (فيما) ، والذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 16 يونيو في كورفيرياس بوغوتا، إذ سيجري عرض المشاريع البيئية في البلاد.