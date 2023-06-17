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العثور على بقايا ديناصور عاش قبل 72 مليون سنة (شاهد) أسعار الذهب تنخفض 20 جنيهاً في الأسواق
السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار الذهب تنخفض 20 جنيهاً في الأسواق

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم السبت 17 يونيو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، انخفاضاً بنحو 20 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2260 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية. 

 

 أسعار الذهب 

 

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

وشهدت أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية تذبذبات في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، ووصل الذهب في الأسواق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو سعر الـ2750 جنيهًا، فيما تراجعت بنحو 470 جنيهًا لتصل بعد ذلك إلى مستوى 2260  جنيهًا حتى الآن. 

 

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أسباب استقرار أسعار الذهب في مصر

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أسعار الذهب تتراجع رغم تزايد رهانات وقف رفع الفائدة

 

أسعار الذهب فى مصر الآن:   

 

أسعار الذهب فى مصر

 

 تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2600  جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2583 جنيهًا، فيما بلغ متوسط  سعر عيار "22" مستوى 2367 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1937  جنيهًا، في حين بلغ متوسط  سعر عيار "14" سعر 1507 جنيهًا، فيما بلغ متوسط  سعر عيار "12" مستوى 1291 جنيهًا،  بينما بلغ متوسط  سعر عيار "9" مستوى 968 جنيهًا  وحققَّ سعر الجنيه الذهب 18080 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1958 دولارًا للأوقية.

 

أسعار الذهب العالمية :

 

أسعار الذهب العالمية

 

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى سعر 1964.19 دولار للأونصة في طريقه للارتفاع بنسبة 0.2% هذا الأسبوع.

 كما صعدت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة بما يصل الى نحو0.3% ليصل إلى مستوى سعر 1976.70 دولار.

 

المعادن النفيسة الأخرى:

 

أسعار الفضة

 

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 0.6% لتصل إلى مستوى سعر  24.01 دولار للأونصة.

وعلى نفس المنوال  زاد  البلاتين بما يصل الى نحو 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 986.59 دولار.

 

وانخفضت أسعار البلاديوم بما يصل نسبته 0.5% ليصل إلى مستوى سعر 1393.40 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف أبريل .

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