أسباب استقرار أسعار الذهب في مصر

قال الدكتور أحمد معطي، الخبير في أسواق المال والاقتصاد، إن أسباب استقرار أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ليسجل عيار 21 ما يقرب من 2345 جنيها في محلات الصاغة يرجع إلى قلة الطلب على الشراء، وقرار الدولة بشأن إعفاء الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة والرسوم.

انخفاض أسعار الذهب

وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، من المفترض أن يشهد أسعار الذهب انخفاضًا أكثر من ذلك ليصل إلى 1850 أو 1900 جنيهًا لعيار 21 الذي يعد الاكثر تداولا، ولكن أصحاب محلات الصاغة تخطوا أسعاره أيضًا في السوق السوداء فأصبح الطلب على الذهب قليل.

الدكتور أحمد معطي - الخبير في أسواق المال والاقتصاد

سعر الدولار

وأفاد الخبير في أسواق المال والاقتصاد، أن انخفاض أسعار الذهب في مصر مرتبط بشروط منها أن يكون سعر الدولار متماسك أمام الجنيه ولن يحدث أي تعويم آخر، وتستقر سعر الاونصة عالميًا عند 2000 دولار ولم تشهد أي ارتفاع، مشيرًا إلى أن المعروض سيزيد الفترة المقبلة نظرًا لان أغلبهم المصريين ينزلوا من في 15 يونيو بسبب إجازات عيد تالاضحى، وموسم الاجازات في الخليج.

وقد شهدت أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم السبت، استقرارًا بمحلات الصاغة، ذلك بعدما ارتفع أمس بنحو 10 جنيهات، بعد زيادة سعر الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.3%.

وجاءت أسعار الذهب كالاتي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2680 جنيهًا للجرام

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2345 جنيهًا للجرام

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2010 جنيهات للجرام

وصل سعر الجنيه الذهب، من وزن 8 جرامات عيار 21 إلى 18760 جنيهًا