السيطرة على حريق بمحل مفروشات في أكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل محل مفروشات خلف مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

بلاغ بنشوب حريق محل

كانت البداية بتلقي غرفة الحماية المدنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل مفروشات خلف مسجد الحصرى بميدان أكتوبر بدائرة القسم وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب 3 سيارات إطفاء ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وفى سياق آخر، شهد طريق العاصمة الإدارية اتجاه مدينة بدر صباح اليوم السبت، وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ميكروباص، وآخرى نصف نقل سوزكى، أسفر عن إصابة إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج الازم وتحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بالطريق 51 القادم من العاصمة الإدارية، اتجاه مدينة بدر وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم 3 سيارات وإصابة 7 أشخاص الحصيلة الأولية.

وتبين بالفحص تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ميكروباص ،وأخرى نصف نقل سوزكى مما أسفر عن وقوع إصابات وصلت لـ 7 أشخاص وجارى حصر باقي المصابين.

كما أصيب أيضا 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس اعلى وصلة دريم بمنطقة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم رفع آثار الحادث.

حادث تصادم

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا من شرطة النجدة مفادة وقوع حادث مرورى أعلى وصلة دريم بعد ماونت فيو اتجاه اكتوبر.

وعلى الفور أنتقلت اجهزة الأمن مدعومة بسيارات الأسعاف وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص.

اتخاذ الاجراءات القانونية

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتم التحفظ على السيارتين وقائديهما، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها