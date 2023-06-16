الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

السيطرة على حريق داخل محطة وقود للسيارات بالقنطرة غرب

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محطة تموين للسيارات فى شارع السويس داخل مدينة القنطرة غرب بجوار الاسعاف.
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارة اطفاء الى مكان الحريق وتم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحريق. 


ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى المحلات والمساكن المجاورة للمحطة دون خسائر بشرية. 


وقال شهود عيان بانهم فوجئوا باشتعال النيران فى مؤخرة السيارة المحملة بالبنزين داخل المحطة أثناء تفريغها الحملة وكذلك خزان المحطة. 


واضاف أن أحد العاملين بالمحطة أصيب بحروق فى ز اعيه وتم نقله للمستشفى.

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