طرق حجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الأضاحي 2023 في الأسواق المصرية، رغبة منهم في شراء أضحية سليمة وخالية من العيوب بسعر مميز.

فتح باب الحجز على الأضاحي:

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح باب الحجز على الأضاحي، بتخفيضات كبرى تصل إلى 30% عن أسعار السوق.

وتبدأ أسعار اللحوم الحية في المنافذ بسعر 125 جنيهًا، وتصل إلى 155 جنيهًا، ويمكن طرح الأضاحي بالبطاقة الشخصية وفقًا للخطوات التالية:

طريقة حجز الأضاحي:

يتم حجز لحوم الأضاحي بمقر قطاع الإنتاج، بشارع وزارة الزراعة في الدقي، برج تحسين الأراضي الدور السادس.

غير مسموح بالحجز عن طريق الدفع الكاش متاح فقط الحجز عن طريق الفيزا، ويتم سداد دفعة من ثمن الأضحية كجدية حجز.

فيما يتم الحجز ببطاقة الرقم القومي للمواطن الذي يرغب في حجز أو شراء أضحية.

يحدد المواطن نوع الأضحية التى يرغب في شرائها سواء من الأبقار والجاموس والأغنام ووزنها.

سيتم إعطاء المواطن الحاجز للأضحية إيصالًا موضحًا فيه نوع ووزن وسن الأضحية وتاريخ الاستلام.

يكون التسليم في الوقت الذي يحدده المواطن الحاجز للأضحية.

ثم سداد باقي المبلغ بشكل إلكتروني وذلك بعد الانتهاء من عملية وزن الأضحية ومعرفة إجمالي ثمنها.

سيكون استلام الأضاحي قبل أيام العيد.

أسعار أضاحي العيد في المزارع:

يذكر أنه أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أسعار أضاحي العيد في مزارعها، وموعد بدء حجزها.

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة، إنه سيتم طرح الأضاحي من العجول البقرية والجاموسي والخراف بالمحطات التابعة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية ومحطات هيئة الإصلاح الزراعي.

مكان الحجز:

وأكد أن الحجز يبدأ صباح الخميس في مقر قطاع الإنتاج بمبنى تحسين الأراضي ومقر هيئة الإصلاح الزراعي بشارع وزارة الزراعة بالدقي.

وتابع أن أسعار الأضاحي تبدأ من 125 جنيهًا لكيلو الجاموس القائم و140 جنيهًا لكيلو البقري القائم على أن يطرح كيلو الضأن القائم بـ155 جنيهًا، مقابل مقدم حجز 10 آلاف جنيه للعجول البقري والجاموسي، و3 آلاف جنيه للخراف.

ارتفاع أسعار الأعلاف:

ويذكر أنه ارتفعت أسعار الأضاحي من العجول البقري والجاموسي هذا العام، بنسبة لا تقل عن 100%، وفقًا لما أكدته شعبة القصابين، مرجعة السبب في هذه الارتفاعات إلى قلة المعروض من الماشية في الأسواق، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الذي كان له أكبر الأثر في الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم.