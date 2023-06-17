قفزة جديدة في أسعار البيض اليوم السبت

أسعار البيض.. شهدت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية ارتفاعًا طفيفاً، وذلك في القيمة السعرية للبيض الأحمر والابيض، بعد الإستقرار الذي شهدته الأسعار خلال تعاملات أمس الجمعة، كما استقرت أسعار الكتكوت اليوم.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى مستوى 107.75 جنيه، في مقابل 106.75 جنيه أمس الجمعة، بزيادة بلغ قدرها جنيها واحدا.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البيض بمختلف أنواعه "الاحمر والابيض والبلدي" حيث أرتفع اليوم السبت الاحمر والابيض بشكل طفيف في الاسواق واستقر البلدي على أخر معدلات سعرية له أمس الجمعة، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

أسعار البيض اليوم السبت في الاسواق المصرية

البيض

وصل سعر البيض الأحمر إلى نحو 107.75 جنيه للكرتونة الواحدة، مقابل سعر 106.75 جنيه خلال تعاملات أمس، بنفس مقدار الزيادة في كرتونة البيض الأبيض.

سجلت كرتونة البيض الأبيض خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ارتفاعًا وسجلت بنحو 107.75 جنيهًا.

واستقرت كرتونة البيض البلدي اليوم، ليسجل مستوى نحو 115.75 جنيهًا للكرتونة الواحدة، كما تراوحت أسعار الكتكوت اليوم بين 7 و8 جنيهات.

إحصاءات الثروة الحيوانية عام 2021

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصاءات الثروة الحيوانية عام 2021، زيادة نسبة المحصول السنوي من البيض بنسبة 8.7%، بإجمالي 16.4 مليار بيضة عام 2021 في مقابل 15.1 مليار بيضة عام 2020.

سعر البيض اليوم للمستهلك

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.