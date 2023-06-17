فتاة تنهي حياة أمها باسم الحب وتُخفي جثمانها في حقيبة سفر (تفاصيل مروعة)

في جريمة مروعة هزت الولايات المتحدة الأمريكية، أقدمت فتاة تُدعى هيدز ماك، على قتل والدتها بدم بارد، وأخفت جثتها داخل حقيبة سفر، وذلك خلال قضائهما الإجازة الصيفية في جزيرة بالي.

فتاة تقتل والدتها بمعاونة صديقها بدافع السرقة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، قتلت الفتاة والدتها بالإتفاق مع صديقها، بهدف الاستيلاء على صندوق ائتماني يحتوي على مبلغ قدره 1.5 مليون دولار.

فتاة تقتل أمها وتخفي جثتها في حقيبة سفر

أكدت محامية المتهمة هيدز ماك، أن موكلتها اعترفت بتنفيذ جريمة قتل والدتها أملًا في الإبتعاد عن عقوبة السجن مدى الحياة، حيث كشفت خلال اعترافاتها أنها قامت بتغطية فم والدتها في غرفة فندق، في حين كان صديقها تومي شايفر يهاجمها بوعاء مخصص لحفظ الفاكهة.

وكشفت التحريات أن هيدز وصديقها حاولوا نقل جثة والدتها بسيارة إندونيسية، بعدما نجحوا في إخفائها داخل حقيبة السفر، محاولين التستر على جريمة القتل.

وأضافت الصحيفة، أن عائلة الأم المجني عليها صرحوا بأنهم مرتاحون للغاية بعد اعتراف الابنة بتفاصيل جريمة القتل، مضيفين: "سنظل صوت أختنا شيلا طوال عملية إصدار الحكم لضمان تحقيق العدالة الحقيقية".

في الوقت نفسه، أعرب رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن مدى استيائهم من جريمة القتل التي وصفوها بالمروعة، مؤكدين أنه في مثل هذه الجرائم يكون الرجل هو من خطط للتخلص من الضحية والفتاة تنفذ الجريمة بإسم الحب على حد وصفهم.

وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: “خسرت امها على كم فلس يجي ويروح .. غالبًا يكون المخطط من الشاب وباسم الحب وقعت الجريمة .. علامات الساعة الكبرى .. هذا ما يحدث في هذه المجتمعات عندما لا يؤمنون بالله ويخافون عقابه ويعملون حسابهم للآخرة وان الدنيا زائلة .. وين وصلنا الى زمان فاسد".

جدير بالذكر أن الأميركية هيدز ماك قبل ارتكاب جريمة قتل والدتها، كانت تعيش معها في إحدى ضواحي شيكاغو.