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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي يرفض الصفقة التبادلية مع بيراميدز.. ويفعل بند شراء "عبد الفتاح"

خالد عبدالفتاح
خالد عبدالفتاح

رفض مسؤولو النادي الأهلي فكرة إبرام صفقة تبادلية مع بيراميدز في الموسم الجديد بعدما أبدى مسؤولو بيراميدز رغبتهم في ضم أحد مهاجمي الأهلي حسام حسن المعار إلى سموحة أو محمد شريف.

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ورغم رغبة الأهلي في التعاقد مع محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت تماماً فكرة حدوث صفقة تبادلية مع بيراميدز بوصفه أحد المنافسين على الألقاب المحلية.
وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن الأمر لا يعني توتر العلاقة مع بيراميدز بل بالعكس فالعلاقات في الفترة الأخيرة تبدو جيدة ولكن هناك صعوبة في منح أحد المنافسين صفقة مميزة من صفوف الفريق الأحمر.

الأهلى يفعل بندء شراء خالد عبد الفتاح


في المقابل ، استقر مسؤولو النادي الأهلي على تفعيل بند شراء عقد خالد عبد الفتاح مدافع سموحة المعار لنهاية الموسم الحالي.
ويحق للأهلي تفعيل بند شراء اللاعب قبل أسبوعين من نهاية الدوري ، واستقر مسؤولو القلعة الحمراء على بقاء اللاعب وشراء عقده وإخطار سموحة بهذا القرار قبل نهاية الشهر الجاري.
وظهر عبد الفتاح بصورة طيبة مع الأهلي بخلاف أنه يجيد في عدة مراكز سواء قلب الدفاع أو الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر ونال إعجاب المدير الفني السويسري مارسيل كولر رغم أنه يجلس باستمرار مؤخراً على مقاعد البدلاء.
في سياق متصل كشف نينو لامبارتي وكيل السويسري مارسيل كولر عن مستقبل المدير الفني المخضرم مع النادي الأهلي بعدما تلقى العديد من العروض المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

ويسير السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي بخطى ثابتة حيث نجح في التتويج بـ 4 بطولات كان أبرزها بطولة دوري أبطال أفريقيا ليضيف اللقب رقم 11 في تاريخ القلعة الحمراء.

وتحدث نينو لامبارتي وكيل السويسري مارسيل كولر في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورتس 1  قائلا : “ حتى الآن لا يوجد جديد في مسألة تجديد عقد مارسيل كولر مع الأهلي، وهو مستمر في الموسم الجديد مع الفريق”.
وأضاف : “كولر حقق إنجازات مع الأهلي بالإضافة إلى أنه يستمتع بعمله لذلك أنصحه بالاستمرار مع الفريق”.

وواصل : مارسيل كولر رفض كل العروض التي وصلت له في الفترة الأخيرة".

وأكمل : أعتقد أن كولر في محادثات مع النادي الأهلي من أجل ضم صفقات قوية".
واختتم : كولر يعرف الأهلي جيدًا، ويريد حصد المزيد من البطولات والألقاب والنجاحات مع الفريق".
 

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