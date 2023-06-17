موعد عودة ثنائي الأهلي وكواليس إصابة الشناوي وحمدي فتحي

حدد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد عودة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد.

ثنائي الاهلي يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة ويغيبان عن صفوف الأحمر منذ أشهر.

وقال أبو عبلة في تصريحات تليفزيونية "نتائج العلاج جيدة جدًا، والبرنامج يسير بشكل جيد ولا توجد معوقات، نحن لا نضغط على اللاعبين، بمجرد أن يكونا جاهزين سيعودان للمشاركة، وربما في بداية الموسم المُقبل".

وقال أبو عبلة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ليست كل الإصابات التي تتعلق بالفريق نُعلنها، أن نقول كل التفاصيل هذا يضع عبئًا على اللاعب والجهاز الطبي، وهذا يضر بالبرنامج الطبي الذي نضعه".

كواليس إصابة الشناوي وحمدي فتحي

وبسؤاله عن الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي رد طبيب الأهلي "إصابة الشناوي كانت بعد مباراة الترجي، مزق في السمانة، وكان سيغيب من 3 إلى 4 أسابيع، وأبلغنا الجهاز الفني، ولم نحدد وقتًا معينًا لعودته وعملنا على أن يعود الشناوي في أسرع وقت، لم نكن متأكدين بأنه سيلحق بمباراة ذهاب نهائي إفريقيا".

وأضاف أبو عبلة " حمدي فتحي اشتكى من شد في الخلفية، وخضع لآشعة والبعض قال إن عنده مزق في العضلة الخلفية، وهذا كان غير صحيح وأثر على اللاعب".

وأتم تصريحاته "نحن كنا نطمئن حمدي فتحي وأنه لا يوجد شيء يقلق بشأن إصابته، وتدرب جيدًا قبل نهائي إفريقيا وشارك بشكل طبيعي".

ونجح الأهلي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه على حساب الوداد المغربي بعد الفوز ذهابا بهدفين لهدف والتعادل إيابا بهدف لمثله.