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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

رسالة صارمة من وزير الري.. كل أفريقي له الحق في المياه (فيديو)

هاني سويلم، وزير
هاني سويلم، وزير الري

كشف هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، تفاصيل فعاليات الدورة العادية الثالثة عشرة للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، مؤكدًا أن مصر تقود الدول الأفريقية في مجال المياه.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن اجتماع وزراء المياه الأفارقة فرصة لمساعدة الأفارقة والاستفادة من خبراتهم  في مجال المياه، مضيفًا أن مصر لديها تحديات مائية ونحن متواجدين في نهر بالشراكة مع دول أخرى ولابد أن يعرف الجميع أن كل افريقي لكه الحق في الحصول على المياه.

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ونوه إلى أنه تم التباحث عن تحديات التغيرات المناخية وعلاقتها بالمياه وتحديات الزيادة السكانية، وكل  الدول المشاركة في الاجتماع ترغب في الاستفادة من خبرات مصر في إعادة استخدام المياه والاستثمار في المياه والمشروعات الضخمة التي نفذتها مصر.

ولفت إلى أن مصر لها مبادرة مهمة داعمة لها في قمة المناخ الماضية وهي مبادرة التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، لافتًا إلى أنه بدعم من الحكومة تم تخصيص مركز تدريب كي يكون مجمع لتبادل خبرات الدول الافريقية في مجال المياه.

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