موعد بداية شهر ذو الحجة فلكيًا

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، بأنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس، أن هلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ، الموافق 18 يونيو.

ميلاد الهلال الجديد:

أضاف القاضي، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم، لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة).

هلال ذي الحجة

غرة ذو الحجة:

ذكر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر ذو الحجـة 1444 فلكيًا يوم الإثنين 19 يونيو، وتكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وبالتالي يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو.

سبب تسمية ذو الحجة:

سمي ذي الحجة بهذا الاسم نحو عام 412م في عهد كلاب بن مرة، الجد الخامس لرسول الله -صلى الله عليه وسلم، وسمي بذلك لأنه يكون فيه الحج، وهو آخر الأشهر المعلومات التي قال فيها الله سبحانه وتعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» البقرة: 197، وتبدأ هذه الأشهر بأول يوم من شوال، وتنتهي مع نهاية العاشر من ذي الحِجَّة.