موعد استطلاع هلال ذو الحجة وأول أيام عيد الأضحي فلكيًا

كشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها المعهد القومى، عن موعد ميلاد هلال شهر ذي الحجة، ويولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا، بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريًّا، 2023/6/18، وهو يوم الرؤية واستطلاع الهلال.

يظهر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يكون الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة).

أما في باقي المدن العربية والإسلامية فيستمر الهلال الجديد إلى بعد غروب شمس ذلك اليوم، لمدد تتراوح بين (7 - 44 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذي الحجة ١٤٤٤هـ فلكيًّا يوم الإثنين 2023/6/19.

فلكيًّا تكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريًّا، يوم الثلاثاء 27- 6 - 2023، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكيًّا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

يعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية، التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية، هى: "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

يعتمد التقويم الهجرى، أو القمرى، أو الإسلامى، على دورة القمر لتحديد الأشهر، ويعتمد كتقويم رسمي في بعض البلدان العربية مثل السعودية، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول “صلى الله عليه وسلم”، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًّا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.