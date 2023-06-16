وفاة المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرقى لحزب الوفد

توفى أمس الأول المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا الأسبق.

والمستشار مصطفى الطويل هو نجل عبدالفتاح باشا الطويل وزير العدل السابق، وكان رئيساً للجنة فض المنازعات، وتم اختياره رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد بعد ما ترأس حزب الوفد فى الفترة من عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٠٧، ورفض الترشح على رئاسته، وبعد ذلك منحته الجمعية العمومية لحزب الوفد منصب الرئيس الشرفى لحزب الوفد مدى الحياة.

ومن جانبه نعى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بمزيد الحزن والأسى القطب الوفدى الكبير المستشار الجليل مصطفى الطويل، وقال «يمامة» فى بيان صحفى له: فقد الوفد قطباً وفدياً وطنياً من طراز فريد للفقيد الكريم الرحمة وللأسرة خالص العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.