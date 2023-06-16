الهلال يريد شراء عقد كوليبالي مدافع تشيلسي

يبحث نادي الهلال السعودي شراء عقد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو" الإيطالية، أن انضمام كوليبالي إلى نادي الهلال، يعد أمرا ممكنا في ظل معاناته مع النادي الإنجليزي منذ انضمامه إليه قادما من نابولي الايطالي.

ويمتلك كاليدو كوليبالي عقدا مع نادي تشيلسي حتى يونيو 2026، حيث انضم لصفوف الفريق الإنجليزي في صيف 2022، ولعب كوليبالي مع تشيلسي خلال موسم 2022-23 32 مباراة، سجل فيها هدفين وحصل على 8 كروت صفراء، و كارت أحمر وحيد.

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن وجود 3 عروض برازيلية للتعاقد مع النجم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة "caracol" البرازيلية عن رغبة كلا من نادي كورينثيانز، إنترناسيونال وفاسكو دا جاما في الحصول على خدمات جوستافو كويلارخلال المريكاتو الصيفي الجاري

وينتهي عقد كويلار مع الزعيم في صيف 2024، وكان أنضم له في أغسطس 2019 قادماً من صفوف فلامنجو البرازيلي .

ترتيب الهلال في دوري روشن السعودي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي لعام 2022-2023 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة جمعهم الفريق الأزرق من الفوز في 17 مباراة ، والتعادل في 8 وتلقي الزعيم 5 هزائم منذ إنطلاق المسابقة.